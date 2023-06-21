РК будет производить зелёный водород в Омане

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Международный консорциум с участием южнокорейских компаний POSCO и Samsung Engineering, получил эксклюзивное право на производство зелёного водорода в Омане. Церемония подписания соответствующего контракта состоялась 21 июня в Маскате, столице Омана. Наряду с оманской государственной компанией Hydrom, в проекте участвуют шесть компаний из трёх стран – южнокорейские POSCO, Samsung Engineering, Korea Southern Power и Korea East-West Power, французская Engie, таиландская PTT Exploration and Production. Консорциум получит эксклюзивное право на разработку и производство зелёного водорода в течение 47 лет в районе Дукм в 450 км к юго-западу от Маската. Площадь земли, арендованной под проект, составляет 340 кв км. Консорциум планирует построить зону возобновляемой энергетики мощностью 5 ГВт, а также завод, который будет производить 220 тыс. тонн зелёного водорода в год. Зелёный водород получают за счёт электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников энергии.