В РК начинается сезон дождей

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На юге Корейского полуострова начинается сезон дождей. С 25 июня дожди пойдут на острове Чечжудо и продлятся с небольшими перерывами примерно неделю. По данным Корейской метеорологической администрации, дожди начнутся в этом году примерно на 6 дней позже, чем обычно. Обычно сезон муссонных дождей длится около месяца, начинаясь 19 июня на Чечжудо, 23 июня - в южных регионах, а 25 июня - в центральных регионах страны. Однако изменения климата привели в последние годы к более позднему его началу и сокращению продолжительности. Дождевой фронт, который достигнет 25 июня острова Чечжудо, на следующий день вызовет сильные дожди в центральной части страны. Мелкий дождь, который периодически шёл в последние дни, вызван влиянием холодного атмосферного фронта. 22 июня в центральных регионах страны, а также в провинциях Чолла-Пукто и Кёнсан-Пукто выпадет от 5 до 40 мм осадков. В провинциях Кёнгидо, Канвондо, Чхунчхон-Пукто, Кёнсан-Пукто и Чолла-Пукто возможен град.