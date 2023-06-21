В Лос-Анджелесе отметили 70-летие союза РК и США

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Генеральное консульство РК в Лос-Анджелесе и Фонд Ричарда Никсона провели торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию южнокорейско-американского союза. Были представлены три документа об отношениях двух стран, датированные 1953 годом. Это, в частности, оригинал плана восстановления РК после Корейской войны, подготовленного бывшим президентом страны Ли Сын Маном. На 13 страницах изложены детали реструктуризации промышленности страны, которую финансировала специально созданная Корейская финансовая корпорация реконструкции с капиталом 250 млн долларов. Кроме того, были представлены программа визита вице-президента США Ричарда Никсона в РК в 1953 году и текст приветственной речи, с которой он выступил в Сеуле. Президентская библиотека-музей Ричарда Никсона опубликовала эти документы впервые. По словам заведующего отделом документальных материалов библиотеки Терезы Мартинез, данные документы не использовались при написании каких-либо научных работ, и их мало кто видел. В мероприятии, посвящённом прошлому и будущему двусторонних отношений, приняли участие 55 представителей молодёжи РК и США. Они поблагодарили шестерых американских ветеранов Корейской войны, которые также присутствовали на мероприятии, за вклад в защиту свободной Кореи.