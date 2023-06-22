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Политика

Президент РК прибыл с государственным визитом во Вьетнам

Write: 2023-06-22 13:22:33Update: 2023-06-22 15:25:08

Президент РК прибыл с государственным визитом во Вьетнам

Photo : YONHAP News

22 июня президент РК Юн Сок Ёль прибыл с трёхдневным государственным визитом во Вьетнам. На 23 июня запланирован южнокорейско-вьетнамский саммит, в ходе которого Юн Сок Ёль и президент Вьетнама Во Ван Туонг обсудят пути углубления всеобъемлющего стратегического партнёрства между Сеулом и Ханоем. В тот же день Юн Сок Ёль проведёт отдельные переговоры с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Чинем и председателем Национального собрания Вонг Динь Хюэ. Вечером состоится официальный ужин от имени президента Вьетнама.  Поскольку основной целью визита является укрепление экономического сотрудничества, запланированы ярмарка двустороннего партнёрства, бизнес-форум и обед с южнокорейскими бизнесменами. Юн Сок Ёля сопровождает делегация деловых кругов в составе 205 человек. 
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