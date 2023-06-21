В 2022 году профицит платёжного баланса РК сократился

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В прошлом году в платёжном балансе РК отмечен профицит в размере 29 млрд 830 млн долларов, что на 55 млрд долларов меньше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в докладе Банка Кореи, опубликованном 22 июня. Однако в торговле с Китаем отмечен дефицитный показатель в размере 7 млрд 780 млн долларов. Это происходит впервые с 2001 года, когда цены на полупроводники резко упали. Дефицит в платёжном балансе за прошлый год объясняется сокращением экспорта продукции машиностроения и нефтепродуктов при росте импорта сырья. К этому добавился рост логистических расходов. В отношении США отмечен профицит в размере 67 млрд 790 млн долларов, что значительно больше, чем в предыдущем году. Улучшение показателя в этом сегменте стало возможно за счёт увеличения экспорта автомобилей, а также улучшения ситуации в сфере услуг. В платёжном балансе в отношении Японии дефицит снизился с 22 млрд долларов в 2021 году до 17 млрд 700 млн долларов в прошлом году. Это связано с ростом поставок на японский рынок нефтепродуктов.