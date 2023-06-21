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Экономика

Европейские компании инвестируют в РК 940 млн долларов

Write: 2023-06-22 15:41:34Update: 2023-06-22 15:47:05

Европейские компании инвестируют в РК 940 млн долларов

Photo : YONHAP News

В ходе визита президента Юн Сок Ёля во Францию шесть европейских высокотехнологичных компаний выразили намерение инвестировать в передовые отрасли РК в общей сложности 940 млн долларов. В частности, французский поставщик промышленных материалов Imerys планирует построить в РК производственную линию по выпуску углерода для аккумуляторных батарей. Бельгийский производитель катодных материалов для аккумуляторов Umicore сообщил о намерении инвестировать в расширение своих производственных мощностей. Британский производитель полимеров Nylacast, норвежская международная энергетическая компания Equinor и датский разработчик морских ветровых электростанций CIP также объявили об инвестиционных планах. В ответ южнокорейский президент пообещал создать в стране передовую инвестиционную среду, отменив правила, не соответствующие мировым стандартам, и предоставив надёжные стимулы для иностранных компаний. 
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