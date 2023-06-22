23 июня в Ханое состоится южнокорейско-вьетнамский саммит. Президенты Юн Сок Ёль и Во Ван Тхыонг обсудят пути развития двусторонних отношений, которые в конце прошлого года были выведены на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Вьетнам является третьим по величине торговым партнёром РК и важным партнёром по сотрудничеству среди стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В ходе визита планируется подписать около десяти соглашений и меморандумов о взаимопонимании, предусматривающих дальнейшее расширение экономического сотрудничества. Южнокорейский лидер встретится также с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Чинем и председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ. Кроме того, в программе визита посещение мавзолея бывшего президента Вьетнама Хо Ши Мина, совместный обед с южнокорейскими бизнесменами, работающими во Вьетнаме и участие в бизнес-форуме. 22 июня Юн Сок Ёль принял участие в конференции по вопросам внешней торговли, посетил выставку продукции и услуг южнокорейских компаний, побывал на фестивале корейской кухни и встретился с вьетнамскими студентами, изучающими корейский язык.