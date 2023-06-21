Размер МРОТ останется единым для всех отраслей

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Комиссия по минимальной оплате труда приняла решение не дифференцировать минимальную зарплату в зависимости от отрасли. Голосование по этому вопросу состоялось 22 июня. 11 членов комиссии поддержали дифференциацию, 15 высказались против. Представители деловых кругов считают, что в ресторанном и гостиничном бизнесе, где часто не хватает средств, нужно устанавливать более низкий уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ). Однако представители трудящихся заявляют, что такой подход идёт вразрез с самим смыслом МРОТ. Сразу после голосования представители работодателей выразили сожаление принятым решением. Федерация малого и среднего бизнеса опубликовала заявление о необходимости диффренцированных размеров МРОТ хотя бы в ограниченном формате, а именно, в гостиничном и ресторанном бизнесе, мелких частных магазинах и такси. Нежелание идти на уступки заставит мелких предпринимателей отказаться от найма сотрудников или закрыть бизнес,- говорится в заявлении. Между тем, на следующей неделе начнётся основное обсуждение размера МРОТ на следующий год. Представители трудящихся предложили повысить нынешний уровень на 27% до 12.210 вон (9,4 доллара). Они объясняют это необходимостью учитывать инфляцию. Работодатели, скорее всего, потребуют заморозить показатель на нынешнем уровне.