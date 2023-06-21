Минюст РК совершенствует систему выдачи учебных виз

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С 3 июля министерство юстиции РК введёт в действие улучшенную систему выдачи виз иностранным студентам с целью привлечения в страну зарубежных кадров. Об этом сообщил 23 июня представитель министерства. В частности, снижается минимальный размер финансовых средств, которыми должен обладать студент при получении визы. Если раньше от студента требовалось предоставить документы о наличии у него 20 тыс. долларов, то теперь - 20 млн вон. Для поступающих в региональные вузы минимальная сумма будет ещё ниже. Обладателям рабочих виз Е-9 и Е-10 разрешено одновременно обучаться, что позволить повысить их профессиональную квалификацию. Если способ подтверждения уровня владения корейским языком ранее ограничивался системой ТОРIK, то теперь будут учитываться дипломы об окончании государственной программы социальной интеграции и языковых курсов в Образовательном центре имени короля Сэчжона Великого. Допустимая продолжительность рабочего времени для студентов увеличивается с 20 до 25 часов в неделю. В случае высоких академических успехов студента он получит возможность работать до 30 часов в неделю.