Фондовый рынок РК не получил статус развитого

Рынок ценных бумаг РК не включён в категорию развитых по версии рейтинговой компании Morgan Stanley Capital International (MSCI), несмотря на ряд рыночным реформ, предпринятых ранее в этом году. Для того, чтобы снова попытаться получить статус развитого рынка в контрольном списке MSCI, необходимо подождать до июня следующего года. Для того, чтобы попасть в группу развитых стран необходимо не менее года находиться в статусе претендентов. В отчёте о доступности рынка, опубликованном ранее, говорится, что РК необходимо улучшить шесть из 18 категорий. Это уровень либерализации валютного рынка, регистрация инвесторов и открытие счёта, доступность информации о рынке, расчёты на рынке, перевод средств и доступность инвестиционных инструментов. Южнокорейский рынок ценных бумаг получил статус развивающегося по версии MSCI в 1992 году. В 2008 году РК перевели в список претендентов на статус развитого рынка, но в 2014 году исключили из него вместе с Тайванем.