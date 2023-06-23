РК и Вьетнам укрепят сотрудничество в безопасности и торговле

Photo : YONHAP News

РК и Вьетнам укрепят сотрудничество в областях безопасности и торговли путём проведения ежегодных переговоров на уровне министров иностранных дел и запуска электронной платформы, облегчающей обмен данными об экспорте и импорте. Соответствующие договорённости достигнуты в ходе переговоров президентов РК и Вьетнама Юн Сок Ёля и Во Ван Тхыонга, состоявшихся 23 июня в Ханое. Подводя итоги саммита на совместной пресс-конференции, южнокорейский лидер назвал Вьетнам ключевым партнёром в реализации Индо-Тихоокеанской стратегии и укреплении единства РК со странами АСЕАН. Две страны будут расширять сотрудничество в оборонной промышленности на основе укрепления политического доверия между двумя странами. Объём двусторонней торговли будет доведён к 2030 году до 150 миллиардов долларов. РК предоставит Вьетнаму льготные кредиты на сумму 4 миллиарда долларов в рамках официальной помощи в целях развития. У двух стран имеется потенциал для дальнейшего сотрудничества в борьбе с ядерной и ракетной угрозами со стороны Северной Кореи,- отметил Юн Сок Ёль.