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Политика

Юн Сок Ёль: Кровь и слезы, пролитые ветеранами, не будут забыты

Write: 2023-06-26 10:28:18Update: 2023-06-26 18:02:29

Photo : YONHAP News

Кровь и слезы, пролитые южнокорейскими и американскими ветеранами Корейской войны, не будут забыты. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в ходе посещения специальной выставки, посвящённой 70-летию южнокорейско-американского союза. Глава государства подчеркнул, что США, не раздумывая, приняли решение об участии в Корейской войне, и об этом нельзя забывать. Выставку посетили также ветераны Корейской войны, их потомки и представители молодёжи двух стран. Министерство по делам патриотов и ветеранов РК организовало торжественную церемонию в честь 73-й годовщины начала Корейской войны 1950-53 годов. Трое погибших в войне были посмертно награждены орденами Хваран за военные заслуги. Кроме того, ветеранам передали новую парадную форму. Премьер-министр РК Хан Док Су отметил важность понимания того, что за мир, свободу и процветание была заплачена огромная цена. Он напомнил,  что Северная Корея своими действиями создаёт угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове и в мире в целом. РК обеспечит свою безопасность за счёт мощной армии,- подчеркнул Хан Док Су. Правящая партия Сила народа также заявила о необходимости помнить героев. Председатель партии Ким Ги Хён напомнил о том, что есть просеверокорейские силы, которые хотят сгладить вину Пхеньяна за развязывание войны. Оппозиционная Демократическая партия Тобуро заявила о необходимости одновременно укреплять армию и налаживать диалог с Севером. 
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