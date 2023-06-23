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25 июня жители РК отметили 73-ю годовщину начала Корейской войны. «Правительство РК будет защищать безопасность жителей страны с помощью сильной армии»,- заявил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая на торжественной церемонии в Сеуле. Он отметил также, что патриотизм и самопожертвование героев войны навсегда останутся в памяти потомков, а правительство страны будет заботиться о ветеранах войны до конца. После войны страна лежала в руинах, но сегодня РК является одной из крупнейших мировых держав,- добавил Хан Док Су. Напомнив о том, что ранее в этом месяце РК была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2024–2025 годы, премьер-министр подчеркнул, что это даёт Сеулу возможность для более эффективного решения северокорейской проблемы и других вызовов глобальной безопасности.