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Администрация президента РК перешла на усиленный режим работы, стремясь своевременно отследить возможный ущерб от муссонных дождей, которые идут по всей стране. По данным Корейской метеорологической администрации, в ночь на 26 июня проливные дожди шли по всей стране, при этом в столичном регионе и центральной части страны их интенсивность достигала 10-20 миллиметров в час. Ожидается, что сезон дождей в этом году будет длиннее, чем обычно,- сообщил представитель президентской администрации. Ещё в начале июня правительство создало оперативную группу, на которую возложены обязанности по мониторингу осадков и предотвращению возможного ущерба. Профильные государственные ведомства, местные административные органы и администрация президента регулярно проводят совещания, в ходе которых обсуждают ситуацию.