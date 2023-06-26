Спутники, выведенные на орбиту ракетой «Нурихо», работают штатно

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Ровно месяц назад южнокорейская ракета-носитель «Нурихо» (KSLV-II) вывела на околоземную орбиту серию спутников. Малый спутник следующего поколения NEXTSAT-2 в течение месяца непрерывно обменивался сигналами с наземными станциями. В этот период была проверена работа всех систем, и спутник работает в штатном режиме. Его текущее состояние отличное. После дополнительных проверок в середине августа он приступит к основной миссии по наблюдению за Землёй. Один из четырёх микроспутников SNIPE, разработанных Корейским институтом астрономии и космических наук, не смог отделиться от ракеты-носителя. Остальные спутники завершили подготовку к выполнению задач по сбору метеорологических данных. По данным министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, результаты анализа данных свидетельствуют о нормальной работе всех их систем. До 2025 года планируется провести ещё три запуска KSLV-II. Между тем, идёт активная разработка ракеты-носителя следующего поколения. В отличие от нынешней ракеты «Нурихо», оборудованной четырьмя двигателями тягой 75 тонн каждый, новая ракета будет оснащена пятью двигателями тягой до 100 тонн каждый. В программу разработки большого спутника и отправки на Луну посадочного модуля планируется инвестировать в течение десяти лет 2 трлн вон (1 млрд 300 млн долларов). Как сообщил научный сотрудник Корейского института аэрокосмических исследований Пак Чхан Су, это позволит сократить технологическое отставание РК от передовых стран, у которых имеются многоразовые ракеты, или космические челноки.