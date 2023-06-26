Президент РК завершил визит во Францию и Вьетнам

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Президент РК Юн Сок Ёль вернулся на родину после шестидневного визита во Францию и Вьетнам. Президентский самолёт прибыл на авиабазу Соннам в окрестностях Сеула в 19 часов 24 июня. В Париже южнокорейский лидер принял участие в 172-й генеральной ассамблее Международного бюро выставок (BIE). Он обратится к участникам генеральной ассамблеи с призывом поддержать кандидатуру Пусана в качестве места проведения Всемирной выставки 2030 года. Глава государства провёл отдельные встречи с представителями стран-участниц ассамблеи, призвав поддержать Пусан. В своей речи на Форуме видения цифровой сферы Digital Vision Forum in Paris Юн Сок Ёль подчеркнул важность становления нового цифрового порядка. Во Ханое президент РК встретился со своим вьетнамским коллегой Во Ван Туонгом. Достигнуты договорённости по вопросам укрепления сотрудничества в сфере цепочек поставок, расширения товарообмена, а также об организации регулярных переговоров министров иностранных дел и обороны двух стран.