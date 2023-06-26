Пхеньян: Корейский полуостров «на грани ядерной войны»

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Пхеньян в очередной раз обвинил Сеул и Вашингтон в подталкивании напряжённости на Корейском полуострове к «грани ядерной войны». В комментарии, опубликованном Институтом американских исследований МИД КНДР, нынешняя военная напряжённость в регионе сравнивается с ночью перед началом Корейской войны. Пхеньян обрушился с критикой на РК и США за их «бредовые антикоммунистические настроения, военное противостояние и риторические угрозы». «Воинственные действия США усилили напряжённость на Корейском полуострове, а Северо-Восточная Азия уже погрузилась в крайне нестабильную ситуацию, близкую к грани ядерной войны»,- говорится в комментарии. Пхеньян предупредил, что война на Корейском полуострове «быстро перерастёт в мировую и беспрецедентную термоядерную войну», что приведёт к «самым катастрофическим и необратимым последствиям» для мира и безопасности в регионе и во всём мире.