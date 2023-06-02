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Корея: Юг-Север

Военные РК, возможно, подняли северокорейский спутник

Write: 2023-06-26 14:21:50Update: 2023-06-26 18:03:03

Photo : KBS News

На прошлой неделе южнокорейские военные, проводившие поисковую операцию в Жёлтом море, подняли объект, который может являться  северокорейским военным разведывательным спутником «Маллигён-1». 31 мая он упал в море вместе с северокорейской ракеты-носителем «Чхоллима-1». Как сообщил в интервью KBS представитель правительства,  объект обнаружен в международных водах к западу от побережья РК, после чего доставлен вертолётом в Агентство оборонного развития в Тэчжоне.   По имеющимся данным, объект находится в хорошем состоянии, что поможет южнокорейским военным экспертам лучше понять, насколько далеко Пхеньян продвинулся в разработке спутниковых технологий.  Между тем, поиски фрагментов северокорейской ракеты-носителя «Чхоллима-1» продолжаются. Южнокорейские и американские военные совместно анализируют найденные фрагменты. Ранее на поверхность была поднята часть ракеты.  Фрагменты второй ступени ракеты, которые были подняты  со дна моря 15 июня, находились на глубине 75 метров в 200 километрах от острова Очхандо провинции Чолла-Пукто. Длина самого большого фрагмента около 15 метров, что составляет половину длины всей ракеты. 
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