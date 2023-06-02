Военные РК, возможно, подняли северокорейский спутник

Photo : KBS News

На прошлой неделе южнокорейские военные, проводившие поисковую операцию в Жёлтом море, подняли объект, который может являться северокорейским военным разведывательным спутником «Маллигён-1». 31 мая он упал в море вместе с северокорейской ракеты-носителем «Чхоллима-1». Как сообщил в интервью KBS представитель правительства, объект обнаружен в международных водах к западу от побережья РК, после чего доставлен вертолётом в Агентство оборонного развития в Тэчжоне. По имеющимся данным, объект находится в хорошем состоянии, что поможет южнокорейским военным экспертам лучше понять, насколько далеко Пхеньян продвинулся в разработке спутниковых технологий. Между тем, поиски фрагментов северокорейской ракеты-носителя «Чхоллима-1» продолжаются. Южнокорейские и американские военные совместно анализируют найденные фрагменты. Ранее на поверхность была поднята часть ракеты. Фрагменты второй ступени ракеты, которые были подняты со дна моря 15 июня, находились на глубине 75 метров в 200 километрах от острова Очхандо провинции Чолла-Пукто. Длина самого большого фрагмента около 15 метров, что составляет половину длины всей ракеты.