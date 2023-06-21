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26 июня руководство правящей партии Сила народа посетило уезд Сончжу-гун провинции Кёнсан-Пукто, где развёрнута база американских систем противоракетной обороны THAAD. Политики продегустировали дыни, выращенные в данном регионе, продемонстрировав тем самым поддержку заключения экспертной комиссии об отсутствии опасности для экологии от деятельности базы. Это идёт вразрез с прежними утверждениями оппозиционной Демократической партии Тобуро о том, что размещение THAAD сказывается на безопасности местной сельхозпродукции. Председатель правящей партии Ким Ги Хён заявил, что оппозиционная Демократическая партия Тобуро, ранее продвигавшая надуманные теории вокруг вспышки коровьего бешенства в США и опасности американской говядины, а также вокруг сельхозпродукции в уезде Сончжу-гун, теперь накаляет ситуацию в связи со сбросом воды с японской АЭС «Фукусима». На этом фоне правящие силы проводят мероприятия, цель которых - снять сомнения в безопасности южнокорейских морепродуктов.