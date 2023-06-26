Представители РФ и КНР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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Россия и Китай видят причину напряжённости на Корейском полуострове в «беспрецедентном за последние годы наращиванием США и их союзниками непропорциональной военной активности, а также реализации совместных планов в области ядерного планирования». Как сообщили в МИД России, об этом шла речь на консультациях, которые провели 26 июня в Пекине заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин. «Было подчёркнуто, что подобные устремления провоцируют эскалацию и гонку вооружений, подрывают мир и стратегическую стабильность в регионе Северо-Восточной Азии»,- говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД. «Россия и Китай продолжат совместные усилия по продвижению соответствующих совместных инициатив в интересах активизации процесса политико-дипломатического урегулирования ядерной и других проблем субрегиона на основе учёта законных озабоченностей заинтересованных государств в сфере безопасности»,- говорится в сообщении.