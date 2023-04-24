Япония вернёт РК в список приоритетных торговых партнёров

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Правительство Японии решило вернуть РК в так называемый «белый список» стран, в отношении которых применяется упрощённая процедура экспорта. В апреле этого года РК вернула Японию в свой список приоритетных торговых партнёров, надеясь на ответный шаг. Таким образом, противостояние двух стран по экспортным ограничениям фактически прекращено. 27 июня на заседании кабинета министров Японии приняты поправки к постановлению по правилам внешней торговли, нацеленные на возвращение РК в «белый список». Таким образом, снимаются ограничения на поставку в РК японских товаров и технологий, в том числе, товаров двойного назначения. Поправки вступят в силу 21 июля. РК включила Японию в перечень приоритетных торговых партнёров 24 апреля. В марте правительство Японии объявило об отмене ограничений на экспорт в РК ключевых материалов, применяемых в производстве полупроводников. Сеул, в свою очередь, отозвал жалобу, поданную во Всемирную торговую организацию.