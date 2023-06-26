28 июня РК переходит на международный стандарт подсчёта возраста

28 июня в РК вступит в силу Закон о приведении системы подсчёта возраста в соответствие с международными стандартами, когда возраст отсчитывается с момента рождения. Это означает, что отменяется традиционная корейская система подсчёта возраста, при которой на момент рождения ребёнок уже считается годовалым, а в январе следующего года ему прибавляется год. Таким образом, детям, родившимся в декабре, уже через месяц исполняется два года, хотя с момента рождения прошло меньше месяца. Международная система, которая вводится в действие администрацией Юн Сок Ёля, более простая и универсальная. Таким образом, с 28 июня южнокорейцы помолодеют на один-два года. В управлении юридической экспертизы при канцелярии премьер-министра заявили, что переход на международную систему позволит избавиться от путаницы при подписании и толковании различных документов. Нередко такие споры приходилось решать в суде. До настоящего времени РК оставалась единственной страной мира, которая использовала традиционную систему подсчёта возраста. Введение в действие единой системы измерения возраста граждан страны было одним из предвыборных обещаний президента Юн Сок Ёля.