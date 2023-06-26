В РК появился робот-дирижёр

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Роботы всё активнее становятся частью современного общества. Границы их применения постоянно расширяются. Давно стали привычными роботы-уборщики и роботы-официанты, а теперь робот освоил дирижёрскую палочку. Взмахивая палочкой, робот управляет оркестром традиционной корейской музыки из нескольких десятков исполнителей. Робот-дирижёр подаёт сигнал к началу исполнения композиции. После этого музыканты приступают к работе. Человекоподобный робот Ever-6 передаёт жесты настоящих дирижёров с помощью технологии захвата движений. Жесты машины вполне естественные, но пока чувствуется их ограниченность. Дирижёр Чхве Су Ёль отмечает, что самой большой проблемой робота является то, что он пока не может воспринимать музыку, как это делает человек. Дирижёр следит за темпом и другими нюансами исполнения, замечает даже самые мелкие ошибки музыкантов и быстро исправляет их, ускоряя или замедляя темп. Ever-6 такими способностями пока не обладает, однако у него есть несомненные плюсы. Робот не останавливается, держа заданный темп от начала до конца исполнения произведения, что порой заставляет исполнителей быть предельно собранными, чтобы успеть за темпом машины. Зрителям такое динамичное исполнение обычно нравится. Композитор Сон Иль Хун отмечает, что общество уже сосуществует с роботами. Поэтому выступления, управляемые Ever-6, заставляют задуматься над тем, как развитие технологий способствует изменениям в современном обществе.