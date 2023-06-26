Производители не ожидают улучшений в экономике

Большинство южнокорейских компаний-производителей не ожидают положительных изменений в экономике в третьем квартале этого года. ОБ этом свидетельствует индекс ожидаемой деловой активности (BSI), рассчитанный Корейской торгово-промышленной палатой на основе анализа мнений представителей 2.307 компаний. Он составил на третий квартал составил 91 пункт, что на 3 пункта меньше, чем в предыдущем квартале. Если показатель выше ста пунктов, то это говорит о том, что большинство компаний ожидают улучшения ситуации в следующем квартале. Отметка ниже ста пунктов говорит об обратном. Положительный индекс отмечен в фармацевтической отрасли, в медицине, производстве продуктов питания и судостроении. Сложная ситуация отмечена в сферах информационно-коммуникационных технологий, бытовой электротехники, металлургии и текстильной отрасли.