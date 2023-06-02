В РК улучшаются потребительские настроения

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Июньский индекс потребительских настроений в РК составил 100,7 пункта, что на 2,7 пункта выше, чем в предыдущем месяце. Показатель выше ста пунктов указывает на преобладание оптимистических настроений над пессимистическими. Как сообщили в Банке Кореи, нынешний показатель - максимальный за последние 13 месяцев. Его рост вызван активизацией жизни населения страны после отмены карантинных ограничений и снижением инфляции. Потребительские настроения улучшаются четыре месяца подряд. Ожидаемая инфляция, то есть, прогноз роста цен в течение года, второй месяц подряд составляет 3,5%. Это самый низкий показатель с мая прошлого года. Данные об ожидаемой инфляции тщательно отслеживаются экспертами, поскольку её рост приводит к снижению реальной покупательной способности. Потребительские цены, которые являются ключевым показателем инфляции, выросли в мае на 3,3% в годовом исчислении. Это самый низкий рост с октября 2021 года.