РК, США и Монголия сотрудничают в поставках ключевых минералов

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РК, США и Монголия обсудили в трёхстороннем формате проблему стабилизации цепочки поставок ключевых минералов. Первая консультация состоялась 27 июня в Улан-Баторе с участием заместителя министра иностранных дел РК Ли До Хуна, помощника госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандеса и министра горнодобывающей и тяжёлой промышленности Монголии Жамала Ганбаатара. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области анализа проб минералов и обмена данными разведки месторождений полезных ископаемых. Была достигнута договорённость о регулярном проведении рабочих консультаций. Состоялась также двусторонняя встреча Ли До Хуна и Хосе Фернандеса. Обсуждались текущие экономические проблемы и пути укрепления экономического сотрудничества РК и США.