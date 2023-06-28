В РК повышен уровень предупреждения о ливнях

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27 июня министерство административного управления и безопасности РК повысило готовность центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами с первого до второго уровня по трёхуровневой шкале. Одновременно было повышено предупреждение о сильных ливнях до уровня «осторожность», третьего из четырёх существующих. Принято решение закрыть доступ граждан к берегам рек и местам с высоким риском возникновения оползней в районах выпадения осадков. Местные администрации предупреждены о необходимости находиться в состоянии готовности к возможной эвакуации населения для недопущения жертв. В ночь на 28 июня проливные дожди обрушились на южные провинции страны. Интенсивность осадков составила 68,5 миллиметров в час в провинциях Чхунчхон-Пукто, Чолла-Намдо и Кёнсан-Намдо. Один человек пропал без вести, десятки домов остались без электричества, закрыты 15 участков автодорог, два подземных перехода, девять автомобильных парковок, 35 мостов, 10 национальных парков и 299 туристических маршрутов.