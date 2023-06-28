ВМС РК примут участие в учениях Talisman Sabre

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28 июня десантный корабль «Марадо» южнокорейских военно-морских сил отправился с базы в Пусане к берегам Австралии. На его борту около пятисот военнослужащих. Они примут участие в международных учениях Talisman Sabre, которыми руководят США и Австралия. Учения пройдут с 22 июля по 4 августа у северо-восточного побережья Австралии. Общее число их участников составит 30 тысяч человек из 15 стран. К учениям привлечены около 20 военных кораблей и 60 самолётов. После того, как 12 июля у берегов Гуама завершатся учения Pacific Vanguard, к берегам Австралии направится также южнокорейский эсминец «Мунму Великий». Учения Talisman Sabre проводятся с 2005 года с целью повышения совместных оперативных возможностей их участников и укрепления взаимодействия между ними. В 2019 году южнокорейские ВМС направили на учения своих наблюдателей, а в 2021 году впервые приняли в них участие.