МОК пригласит КНДР принять участие в Олимпиаде 2024 года

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Международный олимпийский комитет (МОК) пригласит Северную Корею принять участие в летней Олимпиаде, которая пройдёт в 2024 году в Париже. Об этом сообщила 27 июня радиостанция «Голос Америки» со ссылкой на официального представителя МОК. Национальный олимпийский комитет КНДР будет приглашён на Олимпиаду наравне со всеми другими странами,- говорится в сообщении. Предпринимал ли Пхеньян попытки связаться с МОК или Международным параолимпийским комитетом, не уточняется. В Международный Олимпийский день, ежегодно отмечаемый 23 июня, министерство иностранных дел КНДР сообщило о возможном участии северокорейских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года. Ранее Национальный олимпийский комитет КНДР был отстранён решением МОК от любой деятельности, связанной с олимпийским движением, до конца 2022 года. Решение было принято в связи с отказом Пхеньяна от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио.