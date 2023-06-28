В Тэчжоне проходит выставка оборонных технологий

С 28 по 30 июня в Тэчжоне проходит выставка новейших оборонных технологий, военной техники и оборудования. В ней принимают участие семь крупных производителей оборонной продукции, в том числе, Корейская аэрокосмическая корпорация, LIG Nex1, а также около 130 малых и средних компаний. На выставке представлены малый радар для отслеживания дронов, комплексная система наблюдения за побережьем с применением технологий искусственного интеллекта и другие новейшие разработки. Посетители смогут познакомиться также с комплексом K Military Multiplex, с помощью которого в виртуальном режиме можно испытать военную технику и системы дистанционного управления. В программу выставки включены семинары по вопросам производства запчастей, повышения обороноспособности страны, технологических обменов между производителями и консультации по вопросам экспорта.