Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

В Тэчжоне проходит выставка оборонных технологий

Write: 2023-06-28 11:42:23Update: 2023-06-28 14:07:38

В Тэчжоне проходит выставка оборонных технологий

С 28 по 30 июня в Тэчжоне проходит выставка новейших оборонных технологий, военной техники и оборудования. В ней принимают участие семь крупных производителей оборонной продукции, в том числе, Корейская аэрокосмическая корпорация, LIG Nex1, а также около 130 малых и средних компаний. На выставке представлены малый радар для отслеживания дронов, комплексная система наблюдения за побережьем с применением технологий искусственного интеллекта и другие новейшие разработки. Посетители смогут познакомиться также с комплексом K Military Multiplex, с помощью которого в виртуальном режиме можно испытать военную технику и системы дистанционного управления. В программу выставки включены семинары по вопросам производства запчастей, повышения обороноспособности страны, технологических обменов между производителями и консультации по вопросам экспорта. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >