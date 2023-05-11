РК построит в Румынии установку по удалению трития

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Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики подписала контракт с румынской корпорацией атомной энергетики SNN на строительство установки по удалению трития. Сумма сделки составляет 225 млн долларов. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, установка будет построена на АЭС Чернаводэ в 170 км к востоку от Бухареста. Данное оборудование предназначено для извлечения трития из тяжёлой воды и его дальнейшего хранения. Южнокорейская сторона берёт на себя проектирование, поставку материалов, строительство и тестирование установки. Строительство планируется завершить в августе 2026 года, а ввод объекта в коммерческую эксплуатацию ожидается в 2027 году. Документ подписали 27 июня в Сеуле президент Корейской корпорации гидро- и атомной энергетики Ван Чжу Хо и президент SNN Космин Гита в присутствии министра промышленности, торговли и энергетики РК Ли Чхан Яна и посла Румынии в РК Сезара Армеану. Уничтожение трития позволит значительно сократить количество радиоактивных отходов, оставшихся после вывода реакторов из эксплуатации, свести к минимуму риски заражения для людей и окружающей среды, а также сэкономить энергию, необходимую для производства новой тяжёлой воды. Стоимость контракта составляет около 38% общего объёма южнокорейского экспорта в Румынию в прошлом году, который составил 530 млн долларов. Новая сделка повысит шансы РК на участие в проекте по модернизации АЭС в Чернаводэ.