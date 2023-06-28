Профсоюзы РК запланировали всеобщую забастовку

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Корейская конфедерация профсоюзов планирует провести всеобщую забастовку с 3 по 15 июля с требованием отставки правительства Юн Сок Ёля. Об этом заявил 28 июня на пресс-конференции председатель конфедерации Ян Гён Су. В летний период профсоюзы традиционно проводят различные акции, но на этот раз ожидается более жёсткий протест, связанный с охлаждением отношений с властями на фоне правительственных реформ в сфере труда. Как заявил Ян Гён Су, с приходом к власти администрации Юн Сок Ёля ужесточилось давление на трудовые круги, ухудшились условия жизни, нависла угроза над демократией, ослабла внешняя политика. Корейская конфедерация профсоюзов требует повысить минимальную зарплату и усилить политическое влияние трудящихся в преддверии парламентских выборов в 2024 году. Ожидается, что в забастовке примут участие около половины из 1 млн 200 тыс. членов конфедерации.