РК ввела санкции против гражданина России

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28 июня РК ввела односторонние санкции в отношении гражданина России корейского происхождения, причастного к незаконному финансированию северокорейских программ создания оружия массового уничтожения. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, санкции введены в отношении Чхве Чхон Гона, который прежде был южнокорейским гражданином. Он основал в Монголии компанию Hanne Ulaan LCC с целью уклонения Пхеньяна от международных санкций и обеспечения финансирования оружейных программ. Предполагается, что объём товарооборота компании с Северной Кореей превысил 10 млрд вон (8 млн долларов). Чхве Чхон Гон уехал в Россию, когда южнокорейские следственные органы начали расследование его причастности к финансовым преступлениям. Получив российское гражданство, он учредил торговую компанию «Эпсилон» совместно c главой отделения Внешнеторгового банка КНДР во Владивостоке Со Мёном. Данный банк находится под санкциями ООН с 2017 года. Живя в России, Чхве Чхон Гон активно сотрудничает с северокорейскими властями. С момента прихода к власти администрации Юн Сок Ёля в мае прошлого года Сеул девять раз вводил санкции в отношении организаций и физических лиц за сотрудничество с Северной Кореей. В санкционные списки добавлены 45 физических лиц и 47 юридических лиц.