Президент РК призвал к оптимизации финансовой системы

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Политическая власть, работающая в интересах страны и народа, должна обеспечивать стабильность финансовой системы и сокращение расходов, даже если это грозит поражением на выборах. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 28 июня на совещании по национальной финансовой стратегии с участием представителей правительства и правящей партии. «Необходимо избавиться от бессмысленных политических субсидий, сохранив при этом экономические субсидии и сделав социальные субсидии более эффективными и рациональными»,- отметил глава государства. Он призвал профильные ведомства как можно тщательнее готовить бюджет следующего года, чтобы избежать излишних издержек. Непопулярные финансовые меры, нацеленные на сокращение расходов, являются неизбежным шагом в интересах страны и народа. Оптимизация и снижение расходов станут критериями для оценки готовности правительственных учреждений к реформам. В отличие от предыдущего правительства, нынешняя власть стремится к ответственной финансовой политике,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Он напомнил, что некоторые государственные органы требуют дополнительного бюджетного финансирования даже в тех случаях, когда достаточно взять кредит. Такое поведение является «типичным грабежом будущих поколений», а бюджетные деньги должны направляться в те области, которые в них больше всего нуждаются. Это, в частности, национальная оборона, законотворческая деятельность, поддержка уязвимых слоёв общества, новые двигатели роста, а также создание качественных рабочих мест.