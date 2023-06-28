Глава МАГАТЭ побывает в июле в РК

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетит в июле РК, чтобы представить результаты проверки безопасности воды с АЭС «Фукусима», сброс которой в океан планируется начать в ближайшее время. Как пишет японская газета «Ёмиури симбун», 4 июля Рафаэль Гросси передаст отчёт с результатами проверки премьер-министру Японии Фумио Кисиде. Из Токио глава МАГАТЭ направится в Сеул, после чего побывает в Новой Зеландии и на островах Кука, которые выражают опасения по поводу безопасности воды с АЭС «Фукусима». Японские власти надеются на то, что поездка Гросси повысит уровень понимания вышеуказанных стран по данному вопросу,- пишет «Ёмиури симбун». Между тем, Агентство по ядерному регулированию Японии проводит последнюю проверку перед запланированным сбросом воды. Если она не выявит проблем, то в начале июля компании-оператору станции Tokyo Electric Power будет выдан сертификат, который разрешает начать сброс.