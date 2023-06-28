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Экономика

Экспорт из РК в Китай продолжает сокращаться

Write: 2023-06-29 11:23:14Update: 2023-06-29 11:27:23

Экспорт из РК в Китай продолжает сокращаться

Photo : YONHAP News

В мае этого года РК заняла четвёртое место по объёму поставок в Китай среди торговых партнёров Пекина, хотя в том же месяце прошлого года она была на втором месте. Как сообщили в Корейском институте экономических исследований, в прошлом месяце объём южнокорейского экспорта на китайский рынок сократился на 23% в годовом исчислении. Это отрицательно сказывается на торговом балансе РК с КНР. С мая прошлого года в нём фиксируется дефицит, который с января по май этого года составил 11 млрд 800 млн долларов. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. По мнению экспертов, такая ситуация вызвана структурой южнокорейского экспорта, ориентированного на поставки ограниченного количества наименований товаров. В частности, 89% южнокорейских поставок в Китай приходится на продукцию химической, электронной и машиностроительной промышленности. 
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