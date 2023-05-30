РК и США обсудят ядерную безопасность

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Южнокорейско-американская консультативная группа по ядерной безопасности (NCG), которая станет площадкой для совместного планирования в сфере ядерного оружия, приступит к работе в ближайшее время. Как сообщил посол РК в США Чо Хён Дон, в настоящий момент стороны согласовывают дату первого заседания группы, созданной в соответствии с Вашингтонской декларацией, которая подписана лидерами двух стран в конце апреля этого года. Необходимость её создания вызвана нарастающей ракетно-ядерной угрозой со стороны Северной Кореи. Сеул и Вашингтон активно обмениваются информацией и обсуждают меры противодействия северокорейской угрозе на всех уровнях,- добавил Чо Хён Дон. Представители южнокорейской стороны ранее заявляли, что первое заседание консультативной группы может состояться в ближайшее время. Союзники непрерывно обсуждают не только вопросы безопасности, но и все глобальные проблемы. Посольство РК в США постоянно проводит переговоры с Советом национальной безопасности и госдепартаментом практически в круглосуточном режиме, когда происходят крупные события мирового масштаба,- добавил посол. В свою очередь, представитель госдепартамента США Ведант Патель назвал партнёрство с РК «одним из самых важных для Индо-Тихоокеанского региона». Вашингтон «продолжит активно взаимодействовать с южнокорейскими партнёрами по ряду вопросов»,- добавил представитель госдепартамента.