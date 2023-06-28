Срок действия K-ETA продлевается с двух до трёх лет

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С третьего июля срок действия электронного разрешения на въезд в РК K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization), которые получают граждане 112-ти стран с безвизовым режимом, будет продлён с двух до трёх лет. От необходимости его получения будут освобождены иностранцы младше 17-ти и старше 65-ти лет. Как сообщили в министерстве юстиции РК, данная мера создаст дополнительные удобства иностранным туристам при посещении РК. Разрешение на въезд позволяет пересекать границу неограниченное число раз в течение срока его действия. Система была внедрена в сентябре 2021 года, и соответствующий сайт был доступен на корейском и английском языках. Недавно были добавлены японский, тайский, китайский, испанский, французский и малазийский языки. Максимальное количество членов группы, на которые может быть подана общая заявка, увеличено с 30-ти до 50-ти человек.