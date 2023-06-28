Президент РК произвёл частичные перестановки в правительстве

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29 июня президент РК Юн Сок Ёль назначил профессора политологии Ким Ён Хо из женского университета Сонсин министром по делам воссоединения. Председателем комиссии по борьбе с коррупцией и защите гражданских прав стал Ким Хон Иль, который был прокурором Пусана. Как сообщил глава президентской администрации Ким Дэ Ги, новый министр по делам воссоединения ранее занимал должности секретаря президентской администрации по вопросам воссоединения, а также посла по особым поручениям в МИД РК, где занимался вопросами прав человека. Помимо этого, президент назначил ряд новых заместителей министров. В частности, заместителем министра культуры, спорта и туризма назначена Чан Ми Ран, золотая медалистка Олимпиады 2008 года по тяжёлой атлетике, которая в последние годы работала преподавателем университета Ёнин. Посол во Вьетнаме О Ён Чжу назначена заместителем министра иностранных дел, а посол в Таиланде Мун Сон Хён - заместителем министра по делам воссоединения. Новые заместители появились также у министра планирования и финансов, министра науки и информационных технологий, министра экологии, министра труда и занятости, министра сухопутных территорий и транспорта, министра морского и рыбного хозяйства, министра малого, среднего и венчурного бизнеса.