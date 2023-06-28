В РК отметили 21-ю годовщину Второй битвы у Ёнпхёндо

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29 июня в штабе Второго флота РК состоялась церемония по случаю 21-й годовщины победы во Второй битве у острова Ёнпхёндо в Жёлтом море. Её участники почтили память военных моряков, которые пожертвовали собой, защищая безопасность страны. 29 июня 2002 года в районе северной разграничительной линии в Жёлтом море недалеко от острова Ёнпхёндо два северокорейских катера открыли огонь по южнокорейскому патрульному катеру «Чхамсури-357». В результате ожесточённой перестрелки атака северян была отражена, их катера получили серьёзные повреждения, а потери убитыми и ранеными составили более 30 человек. С южнокорейской стороны погибли шесть моряков, в том числе, командир катера, а 18 моряков были ранены. В церемонии приняли участие около трёхсот человек. В их числе были министр обороны Ли Чжон Соп, представители командования ВМС, участники битвы, члены семей погибших.