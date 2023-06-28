Президент РК призвал бороться с антигосударственными силами

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В РК до сих пор существуют силы, отрицающие национальную идентичность и угрожающие свободе, распространяя ложную информацию. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 28 июня на церемонии по случаю 69-й годовщины основания Корейской федерации свободы. Глава государства отметил, что «антигосударственные силы» существенно подорвали безопасность РК, требуя отменить санкции в отношении Пхеньяна, который наращивают ядерную и ракетную программы, и настаивая на принятии декларации об окончании Корейской войны. Принятие декларации об окончании войны и роспуск командования ООН привели бы к подрыву безопасности РК,- отметил Юн Сок Ёль. Таким образом он подверг критике политику своего предшественника на посту президента, которая была направлена на установление мира на Корейском полуострове, в том числе, путём проведения трёх встреч между тогдашним президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чон Ыном.