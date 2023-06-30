РК и Япония возобновят соглашение о валютном свопе

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РК и Япония договорились возобновить сотрудничество в рамках двустороннего соглашения о валютном свопе. Такое решение было принято 29 июня в Токио в ходе встречи вице-премьера, министра планирования и финансов РК Чху Гён Хо и министра финансов Японии Сюнъити Судзуки. Валютный своп предусматривает передачу отечественной валюты другому государству в обмен на валюту этой страны с целью предотвращения нехватки ликвидности в случае массового единовременного оттока из страны иностранного капитала. Первое такое соглашение Сеул и Токио заключили в 2001 году на сумму 2 млрд долларов. К 2011 году его сумма возросла до 70 млрд долларов. Однако на фоне ухудшения двусторонних отношений она постепенно снижалась и в 2015 году достигла 10 млрд долларов. Помимо этого главы финансовых ведомств договорились об укреплении сотрудничества в различных сферах, включающих инвестиции, финансовую и налоговую область. Следующую, девятую по счёту встречу министров финансов двух стран решено провести в РК.