Пентагон отправит в РК атомную подлодку

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Впервые за несколько десятилетий США направят к берегам Корейского полуострова атомную подводную лодку класса «Огайо». Об этом сообщил 29 июня на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер. Он отказался назвать возможное время отправки подлодки. Кроме того, он не стал также отвечать на вопрос о том, будет ли на подлодке размещено ядерное оружие. В ответ на вопрос о послании Пентагона в связи с 70-летием южнокорейско-американского союза Райдер заявил, что Вашингтон продолжает сотрудничать с РК и другими партнёрами в вопросах обеспечения мира и стабильности в регионе. «Огайо» - крупнейшие подводные лодки с баллистическими ракетами, которые в настоящее время эксплуатируются ВМС США. Их длина 170 метров, ширина 12,8 метра, водоизмещение – 18.750 тонн. Дальность хода в автономном режиме составляет 7 тыс. км. Они способны нести на борту 24 межконтинентальные баллистические ракеты «Трайдент-2» с дальностью поражения до 11.300 км. На вооружении ВМС США имеются 14 таких подлодок.