Торговый баланс РК профицитный впервые за 16 месяцев

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Профицит торгового баланса составил в июне в РК 1 млрд 130 млн долларов. Положительный показатель отмечен впервые за 16 месяцев,- сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Импорт превышал экспорт с марта прошлого по май этого года из-за высоких цен на энергоносители. Это был самый продолжительный дефицит торгового баланса с 1997 года. Накопленный дефицит за период с января по июнь составил 26 млрд 210 млн долларов. Экспорт составил в июне 54 млрд 240 млн долларов, сократившись на 6% в годовом исчислении. Данная ситуация обусловлена тем, что зарубежные поставки полупроводников упали за тот же период на 28%, нефтехимической продукции - на 22%, нефтепродуктов - на 40,9%. Одновременно экспорт автомобилей вырос на 58,3%, автомобильных запчастей - на 5,7%, морских судов – на 98,6%, аккумуляторов – на 16,3%, производственного оборудования – на 8,1%, металлургической продукции - на 3,1%. Импорт составил в прошлом месяце 53 млрд 110 млн долларов, сократившись на 11,7% в годовом исчислении. Главным образом, это вызвано сокращением ввоза энергоносителей на 27,3%. Правительство РК установило цель увеличить экспорт в этом году на 0,2% по сравнению с прошлым годом, хотя эксперты прогнозируют его дальнейшее сокращение.