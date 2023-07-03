Премьер-министр РК отправился с визитом в Латинскую Америку

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2 июля премьер-министр РК Хан Док Су отправился с визитом в страны Латинской Америки. В Тринидаде и Тобаго он примет участие в саммите Карибского сообщества (CARICOM), которое представляет собой торгово-экономический союз стран Центральной и Южной Америки. Представитель РК такого уровня впервые принимает участие в данном мероприятии. В своём выступлении на саммите Хан Док Су представит план укрепления сотрудничества РК и стран Карибского сообщества в сферах изменения климата, морского и рыбного промысла, а также продовольственной безопасности. Он также встретится в двустороннем формате со своими коллегами из Тринидада и Тобаго и Доминиканской Республики. Хан Док Су призовёт эти страны поддержать заявку РК на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане. 13 из 14 членов Карибского сообщества входят в состав Международного бюро выставок (BIE). 5 июля глава южнокорейского правительства прибудет в Панаму. Он обсудит с президентом страны Лаурентино Кортисо вопросы расширения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, ресурсов и энергетики.