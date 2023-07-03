Предприниматели РК ожидают ухудшения экономических показателей

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63,4% частных предпринимателей РК столкнулись с сокращением объёма продаж в первом полугодии по сравнению с прошлым годом, когда на рынке наблюдался застой под влиянием пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Федерации корейских промышленников, подведя итоги опроса пятисот предпринимателей, занятых в сферах ресторанного и гостиничного бизнеса, розничных и оптовых продаж. Объём продаж в первом полугодии сократился в среднем на 9,8%, а чистая прибыль - на 9,9% в годовом исчислении. 50,8% респондентов считают, что во втором полугодии ситуация ухудшится. Среди факторов, которые больше всего сказываются на росте издержек, респонденты выделили расходы на сырьё и материалы, оплату труда, коммунальные услуги и аренду помещений. Почти у всех респондентов имеется кредитная задолженность, средняя сумма которой составила 80 тысяч долларов. 40,8% опрошенных рассматривают возможность закрытия бизнеса в течение ближайших трёх лет.