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Экономика

Предприниматели РК ожидают ухудшения экономических показателей

Write: 2023-07-03 11:22:10Update: 2023-07-03 11:22:55

Предприниматели РК ожидают ухудшения экономических показателей

Photo : YONHAP News

63,4% частных предпринимателей РК столкнулись с сокращением объёма продаж в первом полугодии по сравнению с прошлым годом, когда на рынке наблюдался застой под влиянием пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Федерации корейских промышленников, подведя итоги опроса пятисот предпринимателей, занятых в сферах ресторанного и гостиничного бизнеса, розничных и оптовых продаж. Объём продаж в первом полугодии сократился в среднем на 9,8%, а чистая прибыль - на 9,9% в годовом исчислении. 50,8% респондентов считают, что во втором полугодии ситуация ухудшится. Среди факторов, которые больше всего сказываются на росте издержек, респонденты выделили расходы на сырьё и материалы, оплату труда, коммунальные услуги и аренду помещений. Почти у всех респондентов имеется кредитная задолженность, средняя сумма которой составила 80 тысяч долларов. 40,8% опрошенных рассматривают возможность закрытия бизнеса в течение ближайших трёх лет. 
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