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Корейская конфедерация профсоюзов, крупнейшее в стране объединение трудящихся, объявила 3 июля всеобщую забастовку с требованием отставки правительства Юн Сок Ёля. Она продлится до 15 июня. В летний период профсоюзы традиционно проводят различные акции, но на этот раз ожидается более жёсткий протест, связанный с ухудшением отношений профсоюзов с властями на фоне правительственных реформ в сфере труда. О начале забастовки объявил на пресс-конференции перед зданием администрации президента председатель Корейской конфедерации профсоюзов Ян Гён Су. Он напомнил, что с приходом к власти администрации Юн Сок Ёля ужесточилось давление на трудовые круги, ухудшились условия жизни населения, нависла угроза над демократией, ослабла внешняя политика. Профсоюзы требуют повысить минимальную зарплату и усилить политическое влияние трудящихся в преддверии предстоящих в 2024 году парламентских выборов. Ожидается, что в забастовке примут участие около половины из 1 млн 200 тыс. членов конфедерации. Коллективные действия не вызовут особых неудобств для жителей страны, поскольку участие каждой отрасли в забастовке будет ограничено одним или двумя днями. В частности, профсоюз компании Hyundai Motor проведёт забастовку 12 июля вместе с Корейским профсоюзом металлургов. Профсоюз медицинских работников объявил бессрочную всеобщую забастовку, которая начнётся 13 июля.