В РК возвращаются муссонные дожди

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4 июля в РК вернутся муссонные дожди. По прогнозу Корейской метеорологической администрации, дожди пойдут с раннего утра на острове Чечжудо и в провинции Чолла-Намдо, поскольку дождевой фронт, который сформировался во внутренних районах Китая, приблизится к Корейскому полуострову. К вечеру осадки распространятся на остальные районы страны, а с утра 5 июля постепенно прекратятся, начиная с северо-западных частей столичного региона. В Сеуле, внутренних и горных районах провинции Канвондо, провинциях Чхунчхондо, Чолладо, в северных внутренних районах провинции Кёнсан-Пукто и на острове Чечжудо выпадет от 50 до 100 миллиметров осадков. На восточном побережье провинции Канвондо, северо-восточном побережье провинции Кёнсан-Пукто и в провинции Кёнсан-Намдо выпадет от 20 до 60 миллиметров осадков. В некоторых частях столичного региона, в провинции Чхунчхон-Намдо, провинциях Чолладо, Чечжудо и в Жёлтом море может выпасть более 150 миллиметров дождя.