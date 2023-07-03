Президент РК вручил удостоверения о назначении на должности

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3 июля президент РК Юн Сок Ёль вручил Ким Хон Илю удостоверение о назначении председателем комиссии по борьбе с коррупцией и защите гражданских прав. Аналогичные удостоверения получили ещё 13 высокопоставленных государственных служащих в ранге заместителей министра, утверждение которых Национальным собранием не требуется. Это, в частности, золотая медалистка Олимпиады 2008 года по тяжёлой атлетике Чан Ми Ран, назначенная заместителем министра культуры, спорта и туризма. Удостоверения получили бывшая посол во Вьетнаме О Ён Чжу, назначенная заместителем министра иностранных дел, и бывший посол в Таиланде Мун Сон Хён, назначенный заместителем министра по делам воссоединения, а также новые заместители министра планирования и финансов, министра науки и информационно-коммуникационных технологий, министра экологии, министра труда и занятости, министра сухопутных территорий и транспорта, министра морского и рыбного хозяйства, министра малого, среднего и венчурного бизнеса.