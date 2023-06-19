Рост потребительских цен в июне – минимальный за пять месяцев

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Потребительские цены, которые являются основным показателем инфляции, выросли в июне в РК на 2,7% по сравнению с прошлым годом. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, это самый низкий рост цен за последние пять месяцев. Кроме того, он составил ниже трёх процентов впервые с сентября 2021 года. Стоимость коммунальных услуг увеличилась на 25,9%. Цены на сельскохозяйственную, рыбную и животноводческую продукцию выросли в среднем на 0,2%, при этом яблоки подорожали на 11,1%, а куриное мясо – на 13,7%. Одновременно цены на свинину снизились на 7,2%, а на говядину – на 5,1%. С другой стороны, цены на бензин упали на 23,8%, а на дизельное топливо – на 32,5%. Базовая инфляция, не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, составила в июне 3,5% в годовом исчислении. Цены на товары первой необходимости - 144 предмета, тесно связанные с повседневной жизнью людей, такие как продукты питания, одежда и жильё - выросли за тот же период на 2,3%. Рост потребительских цен превышает 2% - целевой показатель Банка Кореи на среднесрочную перспективу - 27 месяцев подряд.